SNSで、子守歌を歌うオカメインコのパスタくんが話題になっています。ちょっと独特なアレンジがクセになるかもしれません。何の曲か分かるかな？オレンジ色のほっペたがキュートなオカメインコのパスタくん（10♂）。そんなパスタくんが歌う子守歌がSNSで話題になっているんです！寝転がる飼い主さんの子どもに歌うパスタくん。飼い主さんに聞いてみると…飼い主 Kanaさん「『となりのトトロ』です」「となりのトトロ」！？。