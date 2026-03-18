【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】日韓戦で衝撃のゴール！「ニア上ぶち抜き」ゴラッソ（実際の映像）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表／FIFAランク8位）は日本時間3月18日、AFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表（同21位）と対戦。今大会初失点するも、4ー1で勝利した。なお、これで韓国戦は直近の10試合で6勝4分の無敗とな