◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は18日に準決勝の日本（FIFAランク8位）−韓国（FIFAランク21位）が行われ、日本が4-1で勝利しました。両チームはすでに今大会上位6チームに入っており、2027年のワールドカップブラジル大会の出場を決定しています。女子日本代表・なでしこジャパンは前半15分、前線からのプレスでボールを奪う