ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ロージークロニクル」が18日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場で三枚目のシングル「Misery〜愛の天秤〜/なんとかなるでしょ」の発売記念ライブを行った。相馬優芽が「最後まで全力で楽しんで、最高の時間にしましょう！」と呼びかけ、シングル曲含む全7曲をパフォーマンスした。「Misery〜愛の天秤〜」のアピールポイントを、吉田姫杷は「好きなのにその思いが釣り合わな