冷凍された材料を丸ごと入れて加熱するだけで簡単に料理が完成するのが“冷凍ミールキット”です。街の人からは、冷凍ミールキットについて「自分が知らない味もあるし『試してみたい』と買う」「炒めるだけなので、すぐできておいしい。かなりの時間の短縮になるし楽」といった声が聞かれました。今や“タイパ時代の新常識”ともいえる存在となっています。「無印良品」では、家では作るのに手間がかかる「ほたてとブロッコリーの