ロイヤルズとのオープン戦に先発米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が17日（日本時間18日）、アリゾナ州でのロイヤルズとのオープン戦に先発した。計3回1/3で4安打3失点という内容に、米メディアから不安の声も上がっている。佐々木は3回にコントロールが乱れ、1死から3者連続四球。一度降板し、特別ルールで4回に再びマウンドに上がるも、2ランを浴びた。4安打3失点4四球。最速は99.5マイル（約160.1キロ）で三振は5つ奪