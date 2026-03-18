Image: Apple いや、「今年も買い」だと思います。それでも、もし来年も出てアップデートされると仮定するならば、来年モデルはさらに納得感の高い1台になるんじゃないかなって。話の出どころは、Bloombergのマーク・ガーマン記者のレポート。Appleは今後登場するMacBookに、タッチパネル採用はまだ決定していないと主張。つまり、以前ちょっと可能性が期待されたMacBook Neo 2のタッチパネ