毎日気兼ねなく使えるバッグがあったら、もっと気楽にお出かけを楽しめるかも。それなら【ワークマン】の「丸洗いできるかばん」シリーズをチェックしてみて。汚れても洗濯機で洗えて、いつも清潔に使えそう。実用性はもちろん、あらゆる装いに馴染むシンプルなデザインも魅力。今回はそんな優秀バッグをピックアップしてご紹介します。 デイリーに馴染むコンパクトショルダー 【ワークマン