1.ハートや数字に見える「偶然のアート模様」 まず注目したいのが、体の一部にハートやアルファベット、数字のような形が現れる模様です。これは色素分布の偶然によって生まれます。 猫の毛色は、胎児の頃に色素細胞が皮膚へ広がることで決まります。 その広がり方がわずかに変化すると、模様が図形のように見える場合があり、まるで絵の具を水に落としたとき、毎回違う形になるようなイメージ