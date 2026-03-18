日々の生活がちょっぴり快適になりそうな、【ダイソー】の「便利グッズ」を要チェック。「この手があったか！」と、驚くような機能や使いやすさを兼ね備えたアイテムが充実しているようです。1つ持っておくと、いざという時にも頼りになるかも。今回はコンセントを増やせるタップをはじめ、一度使ったら手放せなくなるような「便利グッズ」をご紹介します。 コンセントが足りない……！ そんなお悩みに イヤホンやス