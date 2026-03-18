女優の黒島結菜が29歳の誕生日をお祝いしてもらったことを18日までにインスタグラムで明かし、幸せそうな笑顔とバースデーケーキをアップした。 【写真】豪華な誕生ケーキを前にダブルピ～ス幸せ笑顔の黒島 黒島はNHKの朝ドラ「ちむどんどん」（22年放送）で夫婦役を演じた俳優・宮沢氷魚との事実婚と妊娠を発表。同年7月に第1子を出産した。 今回インスタグラムを公開したのは黒島のス