難関大卒のアイドル・塩見きらが18日までに自身のインスタグラムを更新。昨年発売し初写真集「きらららぽん」のデジタル限定オールアザー写真集「きらららぽん、ポン！」発売開始を告知した。 【写真】難関大卒の知性と限界のせめぎあい！の前にWBCでほっと一息♡ 沖縄で撮影された写真集はビーチで、プールで、ベッドの上で白肌ぷにぷにが躍動。今回デジタル限定で発売された写真集では、“限