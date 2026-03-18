なでしこジャパンが前半から韓国を圧倒したなでしこジャパン（女子日本代表）が3月18日、女子アジアカップの準決勝で韓国女子代表と対戦し、4-1で勝利した。前半から韓国を圧倒し、なでしこジャパンが”完勝”の試合内容で決勝進出を決めた。試合序盤からなでしこが韓国を圧倒した。試合序盤からボールを握ったなでしこは前半7分、小気味いいパスワークから韓国守備陣を攻略。DF高橋はなが放った強烈シュートのこぼれ球にMF長