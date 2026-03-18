2013年の発売以来長年ハッキング不可能だと考えられてきた「Xbox One」に対するハッキング手法が、脆弱(ぜいじゃく)性研究カンファレンスの「RE//verse 2026」で公開されました。RE//verse 2026: Xbox Oneのハッキング著者：Markus 'doom' Gaasedelen - YouTubeMicrosoft’s ‘unhackable’ Xbox One has been hacked by 'Bliss' - the 2013 console finally fell to voltage glitching, allowing the loading of unsigned code