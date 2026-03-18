◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の育成３年目・宇都宮葵星内野手（２１）がオープン戦初安打初打点をマークした。ヤクルト戦の６回の守備から途中出場。６回無死一、三塁で初打席を迎えると２番手左腕・田口の外角直球を捉え、打球は鋭く中前に抜けた。オープン戦５打席目でうれしい初安打初打点となった。宇都宮は２３年育成ドラフト３位で入団。内野手登録だが、昨季から外野にも挑戦中。俊足を武