タレント・羽賀研二（６４）の最新姿が公開された。デザイナーのマージョリー・コバヤシ氏のインスタグラム投稿をシェアし、「パリ・ファッション・ウィーク」とランウェーを歩く姿をアップした。羽賀は和の雰囲気を感じさせる金と黒のジャケットを着用。黒のパンツですらりと長い足を見せ、堂々とポーズを取る。コメント欄には「イケおじ〜」「最高」「素敵です」との声が書き込まれた。羽賀はフジテレビ系「笑っていいと