記事ポイント2026年3月20日から4月7日まで2店舗で開催です。代官山 蔦屋書店と六本木 蔦屋書店に出店します。石鹸2種セットは7,150円（税込）で展開されます。FLOLUXは2026年3月20日、代官山 蔦屋書店と六本木 蔦屋書店でブランド初のポップアップを始めます。オンライン中心だったアイテムを実際に手に取りながら、香りや素材感まで確かめられる機会です。パッケージを手がけたアーティスト・fanfan氏の作品販売もあり、春の買い