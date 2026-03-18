アニメ『葬送のフリーレン』第2期のOPテーマで、Mrs. GREEN APPLEが歌う「lulu.」のフルバージョンと、第2期の本編映像とで紡いだスペシャルミュージックビデオ(MV)が公開された。【動画】バトルなど本編映像使用！公開された『葬送のフリーレン』ミセスのMVMrs. GREEN APPLEによるOPテーマ「lulu.」は、彼らが2026年からスタートさせた“フェーズ3”の記念すべき1曲目。Vo＆Gtの大森元貴が「誰かから誰かへ、命や宝物、思い出