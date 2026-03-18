9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する「キリンビール」の特別ムービー「新しくなる」篇（60秒）が、22日午後6時から全国5都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）の屋外広告にて1日限りの限定先行上映されることが18日、発表された。【写真】かっこよすぎ…さわやかにフェンディを着こなす目黒蓮本ムービーは今春、ブランド初のフルリニューアルをする「晴れ風」に思いを重ね、目黒が台本なしで“新しくなること”への本