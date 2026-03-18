消費税の減税や給付付き税額控除の制度設計を話し合う超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議が18日に行われ、消費減税について事業者などからのヒアリングが始まりました。2回目となった18日の実務者会議には、政府から全世代型社会保障を担当する城内成長戦略相が出席したほか、自民党、日本維新の会、国民民主党、チームみらいの4党の実務者らが出席しました。会議では、スーパーや百貨店などの小売事業者の団体から消費税率