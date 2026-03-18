プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身プロデュースのコスメブランド「Luarine（ルアリン）」の商品を使用した「ナチュラルなツヤ肌メイク」を披露した。本田さんは大胆に背中を見せたドレス姿の写真を投稿し「Luarine 本日より全国発売開始ですやぁぁぁい!!」と報告。また「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ