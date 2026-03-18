「オープン戦、西武−楽天」（１８日、ベルーナドーム）楽天は７回を追う六回に反撃。無死から中島が左中間への安打で出塁。続く浅村が内角高めの１４０キロをとらえ、左翼ポール際にオープン戦２号２ランとした。「打ったのはスライダー。打ててよかったです」と淡々と語った。楽天はここ２試合無得点に終わっており、得点は１４日の中日戦（バンテリン）の五回に１点を挙げて以来、２８イニングぶりとなった。