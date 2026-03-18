お笑いタレントの千原ジュニアが3月21日午後1時から、大阪府豊中市の千里ライフサイエンスセンターで行われる「日本メディカルイラストレーション学会:10周年大会」にゲスト出演する。メディカルイラストレーションとは、身体や臓器を学術論文や医学教科書に掲載するため、忠実に描いたイラスト。近年はパソコンのイラストツールなども用い、治療の現場でも役立っている。千原ジュニアは「患者目線と医療者目線で考える”伝わ