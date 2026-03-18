お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、２０日に大阪・千里ライフサイエンスセンターで行われる「日本医療デザイン学会」の設立１０周年記念トークライブにゲスト出演することが１８日、分かった。先着２５０人が参加できる。同学会は「医療をデザインの力でより良くする」ことを掲げて活動しており、今回のライブでは、ジュニアとともに「視点を変えることで見えてくる、医療の新しいカタチ」をテーマにして議論する。既存