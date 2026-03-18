フランス出身の男性が、砺波市の酒造会社で日本酒やウイスキーの酒造りに携わっています。酒造りに魅せられ、先月来日した男性の挑戦と酒造会社の新たな取り組みを梅本記者が取材しました。蒸しあがった酒米。冷まして手際よく運び出し、台に広げます。作業場に広がる、ご飯が炊きあがった時のほんのり甘い香り。そして、日本酒造りで最も大切とされる工程、酒米と麹を混ぜる作業です。「カラカラ」砺波市三郎丸の若鶴酒造で