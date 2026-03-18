JR東海はきょう高山線について当面の間猪谷駅と岐阜県の杉原駅との間で運転を見合わせ、特急「ひだ」を区間運休とすると発表しました。JR東海によりますと富山県と岐阜県の県境近くにある、高山線の橋りょうで、橋脚周辺の地盤が川の流れで掘られる「洗掘」の現象が確認されたということです。これにより高山線はきょう始発から猪谷駅と岐阜県の杉原駅との間で運行を見合わせました。また、特急「ひだ」も上下あわせて8本で区間運