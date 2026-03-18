富山市科学博物館の1階の常設展示室があす、およそ19年ぶりにリニューアルオープンするのを前にきょう、報道機関向けの内覧会が開かれました。新たに展示されたのは、富山の地形を体感できる直径7.5メートルの床地図と直径1.7メートルの地形模型です。標高3000メートル級の立山連峰から水深1000メートルを超える富山湾までおよそ4000メートルの高低差がある世界的にも珍しい富山の地形