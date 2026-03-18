電力を安定して供給するための蓄電所が富山市に完成しました。蓄えた電気を電力会社に販売する仕組みを備えた蓄電所は、県内で初めてです。整備したのはガソリンスタンドを運営する会社で、災害が相次ぐ中、エネルギーの将来を見据え、整備を決めたとしています。富山市婦中町に、整然と並ぶコンテナ型の設備。遊休地に整備されたのが今回完成した蓄電所です。この中には、電気を蓄えるリチウムイオン電池がぎっしりと並んで