今月6日、富山駅近くの繁華街で女性が腹部などを刺された事件で、警察は現場で現行犯逮捕され、その後けがのため釈放されていた男をきょう、殺人未遂の疑いで再逮捕しました。きょう再逮捕されたのは、自称・富山市今泉西部町の無職、下粼幸彦容疑者（69）です。富山中央警察署によりますと、下粼容疑者は今月6日の午後4時ごろ、富山駅近くの飲食店で40代女性の腹部などを包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いが持