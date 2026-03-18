アサヒビールは１８日、缶チューハイなどに果実を入れた新シリーズ「まるごと食感サワー」を４月から順次発売すると発表した。缶を開けてチューハイやサワーなどがすぐ飲める「ＲＴＤ（レディー・トゥー・ドリンク）」市場でのシェア（市場占有率）拡大を目指す。缶を開けると輪切りレモンが炭酸で浮かび上がる仕掛けでこれまで数量限定で発売していた「未来のレモンサワー」がヒットしたことから、果実入りならではの食感が楽