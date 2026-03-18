歌手の五木ひろし（78）が18日、「第二のふるさと」と呼ぶ大阪・フェスティバルホールで「『よこはま・たそがれ』から55年五木ひろしアニバーサリーコンサート」大阪公演を行った。3度の改名を経て”五木ひろし”としてデビュー、大ブレークした「よこはま…」で、この日のステージもスタート。当時のレコードジャケットや、さまざまな世相を表す懐かしい映像をバックに全36曲を披露した。五木が世に出るきっかけとなった