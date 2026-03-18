「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１８日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄剛志監督が、試合途中で守備位置を大幅に入れ替えた。六回の守備から二塁のカストロを中堅へ、一塁のマルティネスを左翼へ、右翼の野村を二塁へ、中堅の五十幡を右翼へ、左翼の西川を一塁へと、一気に５ポジションを変更。アナウンスされるたびに、スタンドのファンもどよめき、最後は「え〜！？」と驚きの声が上がった。