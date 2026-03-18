シニアになるとできない事が増えてきます。 わんこにも戸惑いはあると思いますが、人間のようにあれこれ考えたり悩まないのかなと思っています。 苛立ちなどはあるようですが、それでもあるがまま、マイペースに自分の世界を生きています。何が幸せかはわからないけど、楽しいや美味しいなどのちーちゃんにとって幸せな気持ちをたくさん増やしてあげたいなて思います。 わんこは家族が好きなので、1番は家族と過ご