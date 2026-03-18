扉が閉まったままのケージの前でマルプーさんが…。飼い主さんの秀逸すぎる例えと、健気なマルプーさんの行動が話題になっているのです。 思わずキュンとしてしまうこと間違いなし、微笑ましいその光景は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられました。 【写真：犬のハウスの扉を閉めたままにしていたら…『まるで小学生の時の私みたい』健気すぎる表情】 『まるで小学生の