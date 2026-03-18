あまりに愛おしい反応を示したゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で39万8000回再生を突破し、「大きな体して可愛い～」「なんて愛おしいの…」「可愛くてニヤけちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：牧場で『トロッコ列車』に乗った大型犬→『楽しんでくれるかな』と思ったら、お母さんに…まさかの光景】 トロッコ列車に乗っ