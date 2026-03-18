中東情勢の緊迫化を受け高騰するガソリン価格。政府は16日から石油備蓄の放出を始めました。19日からはガソリンや軽油をめぐる補助金の支給が開始されますがいつ、どんな効果が見込まれるのでしょうか。網いっぱいに光り輝く魚……佐渡に春を告げる「マイワシ」です。この時期は脂がのって特においしいというマイワシ。今シーズン初めての大漁であわせて75トンが水揚げされました。本来は喜ばしいはずの大漁……ですが、漁師