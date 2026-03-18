今季のCLで旋風を巻き起こしたノルウェーのボデ/グリムト。スポルティングCPに逆転負けを喫しベスト8進出の夢は消えてしまったが、マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、そしてインテルと強豪を次々と破る戦いぶりは印象的で、今季のCL最大のサプライズだったと言ってよいだろう。そのボデ/グリムトは移籍市場においてもほとんどノーマークのチームだったが、いよいよ引き抜きの手が伸びているようだ。CLで5ゴール3