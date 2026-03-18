NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」の「Leminoプレミアム」で、韓国のグループ「TWICE」のデビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画「ONE IN A MILL10N+」を30日に日本初独占配信する。 「ONE IN A MILL10N+」は2015年の韓国デビューからTWICEの10年間を追ったドキュメンタリー作品。ワールドツアーの舞台裏や、メンバーが自ら語る成長と友情、未来へ