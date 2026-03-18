KDDIと毎日新聞社、毎日放送、運動通信社の4社は、スポーツメディア「SPORTS BULL」内の「センバツLIVE!」で、19日に開幕する「第98回選抜高等学校野球大会」の全31試合を無料ライブ配信する。 ライブ配信は、3月19日の開会式および1回戦から、3月31日の決勝戦・閉会式まで実施される。3月28日と3月30日は休養日として設定されているが、天候などにより日程が順延される場合がある。スマートフォンやパソコン