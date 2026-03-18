名古屋市が新年度から予定している施設などの値上げ。駐車料金については、値上げ幅が縮小される見通しです。 【写真を見る】駐車料金が最大3.7倍に!? 名古屋市の大幅値上げ方針に見直し求める意見相次ぐ… 市議会が ｢1回500円｣上限の修正案を可決 名古屋市は財政状況が厳しいことから、東山動植物園の入園料など、市が管理する752施設の値上げを盛り込んだ新年度予算案を提出し、市議会で審議されています。しかし、各区にある