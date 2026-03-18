名古屋市が予定する、市の施設の利用料金の値上げ。特に値上げ幅が大きい駐車場利用料については、市議会から「待った」がかかりました。名古屋市は、名古屋城や東山動植物園などの観光施設や、市民が利用するプールや文化小劇場など、あわせて752の施設の料金を値上げする方針で、市議会に関連する条例の改正案を提出しています。値上げは大半が今年10月からで、議会側からはプロセスが急で市民の理解が得られていな