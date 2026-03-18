◆オープン戦日本ハム―ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が守備位置を大シャッフルする驚きの采配を見せた。３―１の６回の守備で、二塁のカストロを中堅、中堅の五十幡を右翼、右翼の野村を二塁、一塁のマルティネスを左翼、左翼の西川を一塁に回した。特に、一塁・西川にはエスコンの観客席から、「え〜」と驚きの声が上がり、異様な雰囲気になった。