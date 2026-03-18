◆若葉Ｓ・リステッド（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル、２着馬までに皐月賞の優先出走権）キッコベッロ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父スタディオブマン）は武豊騎手と初コンビ。前走のあすなろ賞は狭いゾーンに入ったうえ、直線でもスムーズさを欠いて２着。巻き返しを期す一戦へ、この日はＤＰコースを単走でサッと流した。友道調教師は「久々を使って、良くなっていると思います。前走も頑張っているけど、