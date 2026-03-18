◇オープン戦 巨人 - ヤクルト(18日、東京ドーム)巨人・田中将大投手が5回無失点の快投を見せました。この日、先発した田中投手は、初回に四球が絡み2アウト3塁のピンチを背負いますが、4番オスナ選手をピッチャーゴロに抑え、無失点で切り抜けます。2回は三者凡退、3回はヒット1本を許しますが、丁寧なピッチングで後続を抑え、ここも無失点で終えます。安定した投球を続ける田中投手は、4回はわずか9球で三者凡退。打線は直後に