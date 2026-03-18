18日朝、長野市の住宅街に現れたのは、猛スピードで住宅街を走るイノシシ。まさに「猪突（ちょとつ）猛進」とはこのこと。現れたのは、長野県庁にも近い長野市の中心部「裾花川」です。目撃者からの通報を受け、市や警察が追い払いをするなど住宅街は混乱に包まれました。その勢いを捉えた場面を見ると、河川敷から川へ大ジャンプ！さらに、すさまじいスピードで川を泳ぎ対岸へ。その後、堤防を駆け上がるとそのまま近くの住宅街に