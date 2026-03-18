◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の新外国人・ボビー・ダルベック内野手が６回にこの日３安打目となるオープン戦２号ソロを放った。１―０の６回先頭で打席に入ると、田口のフォークを右中間スタンドへ運んだ。ダルベックは「４番・ＤＨ」でスタメン出場。初回２死一塁で回ってきた第１打席は得点にこそつながらなかったが右前打。両者無得点のまま迎えた４回には右翼へ二塁打を放っていた。前日ま