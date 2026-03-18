news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『裸祭り』で意識不明の男性死亡」についてお伝えします。◇岡山市の西大寺観音院で先月21日に行われた「裸祭り」で、参加者3人が意識不明の重体となった事故。17日、岡山県倉敷市の自営業・公文敬也さん（58）の死亡が確認され、今回の事故による死者は2人となりました。警察によりますと、公文さんは参加者同士で「宝木」を取り合う際に意識不明の重体となり救急搬送さ