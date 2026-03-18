本日18日発売の『週刊少年マガジン』にて新連載『裏東京のオソロシドコロ』がスタートした。マガジン新人漫画大賞出身作家が贈る、渾身の除霊師アクションとなっている。【画像】気になる！除霊師アクション公開されたマガジン新連載のページ■『裏東京のオソロシドコロ』作者：KOJIRO東京の裏側に存在する“裏東京”。そこには、悪霊と戦う除霊師を育てる秘密の学園があった。禁足地「斑町不知森」で祟りを受け、最悪級の悪霊