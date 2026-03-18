ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが１８日、Ｘ（旧ツイッター）の株式会社ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴリーガル公式アカウントを更新し、５人組「嵐」のツアーに関連した偽サイトやなりすましアカウントについて注意喚起した。Ｘでは「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」のタイトルで、「現在開催中のＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６『ＷｅａｒｅＡＲ