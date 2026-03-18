カンボジアを拠点にした特殊詐欺グループが摘発され、強制送還された男女13人のうち、2人が不起訴処分になりました。20代から60代の男女13人は2025年、神奈川県に住む女性（60代）に警察官などを装って電話をかけ、「紙幣調査のために指定の口座にお金を振り込む必要がある」と、現金1100万円をだまし取った疑いなどで逮捕されました。13人はカンボジアの都市・バベットの高級住宅を拠点としたかけ子グループのメンバーとみられて